В Москве банковские мошенники обокрали вдову Сергея Бодрова - СМИ

Вдова известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего попалась на старый трюк мошенников, назвав им реквизиты банковской карты.

У вдовы российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего - Светланы Бодровой – мошенники путем украли с банковского счета полумиллиона рублей. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, Бодровой позвонил мужчина, представился сотрудником банка и попросил назвать реквизиты банковской карты под предлогом того, что в учреждении проводится реструктуризация. Позже с карты были сняты деньги.

В настоящий момент делом занимаются российские правоохранители.

Напомним, Сергей Бодров известен ролями в фильмах Брат, Брат 2, Стрингер, Кавказский пленник и др. Официально считается пропавшим без вести вместе со своей съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. У Бодрова остались дочь Ольга (родилась 24 июля 1998 года) и сын Александр (27 августа 2002).

В Киеве задержали мошенников, укравших из банков 7 млн грн