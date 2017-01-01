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В США распространяется эпидемия гриппа

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Эпидемия гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года – так называемого "свиного гриппа". Эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты.
Эпидемия гриппа зафиксирована в США
Эпидемия гриппа зафиксирована в США
 
Третью неделю подряд в США растет число заболевших гриппом. Эпидемия коснулась всех штатов, кроме Гавайев, сообщает Associated Press.
 
Отмечается, что на прошлой неделе каждый пятнадцатый визит к доктору был связан с симптомами гриппа. Это наивысший показатель с момента пандемии 2009 года.
 
При сохранении такого уровня заболеваемости к концу сезона гриппом переболеют 34 миллиона американцев.
 
В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 – "свиной грипп". При этом штамм H3N2 опаснее "свиного гриппа", потому что на него хуже действуют вакцины.

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 160 000 украинцев
 
Ранее сообщалось, что в Эквадоре за два месяца "свиной грипп" унес жизни 22 человек.
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Теги: США, грипп, эпидемия, эпидемия грипп
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Источник: korrespondent.net

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