В США распространяется эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года – так называемого "свиного гриппа". Эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты.

Третью неделю подряд в США растет число заболевших гриппом. Эпидемия коснулась всех штатов, кроме Гавайев, сообщает Associated Press

Отмечается, что на прошлой неделе каждый пятнадцатый визит к доктору был связан с симптомами гриппа. Это наивысший показатель с момента пандемии 2009 года.

При сохранении такого уровня заболеваемости к концу сезона гриппом переболеют 34 миллиона американцев.