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В зоопарке США умерла одна из старейших горилл

Комментариев: 1
Горилла Вила была матриархом пяти поколений горилл. На протяжении многих лет она воспитывала не только собственных, но и чужих детенышей.
Горилла Вила
Горилла Вила
Зоопарк Сан-Дієго / Facebook

Горилла по кличке Вила, которая родилась в Конго в 1957 году, умерла в зоопарке американского города Сан-Диего. Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в последние она находилась под уходом ветеринаров по состоянию здоровья.

Вила была матриархом для пяти поколений горилл. Она воспитывала не только собственных, но и чужих детенышей.

Отмечается, что в мире мало горилл такого возраста. Обычно они живут 35-40 лет.

При этом старейшей гориллой, живущей в неволе, является 61-летняя Труди из зоопарка американского города Литл-Рок.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в британском зоопарке Лонглит умер самец гориллы по кличке Нико, которому было 56 лет.

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Теги: США, животные, Обезьяны, смерть, зоопарк, обезьяна, зоопарк животные, горилла
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
multipodius    28.01.2018, 01:04
Оценка:  0
multipodius
Наші співчуття валуєву з приводу смерті його матері
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