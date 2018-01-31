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Российские бизнесмены потеряли более $1 млрд после "кремлевского доклада"

Комментариев: 2
Активы российских миллиардеров из санкционного списка США подешевели за сутки на 0,3%. Аналитики считают, что "могло быть и хуже".
Новый санкционный список США ударил по российскому бизнесу
Новый санкционный список США ударил по российскому бизнесу

За сутки совокупное состояние 96 российских бизнесменов уменьшилось на $ 1,06 млрд. Такие последствия имело их внесение в "кремлевский доклад". Такие данные исходят из расчетов онлайн-рейтинга Forbes.

Как сообщается, больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца Лукойла. Он стал "беднее" на $ 226 млн. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял $ 205 млн, владелец Полюса Сулейман Керимов - $ 102 млн.

В то же время, российские СМИ пишут, что "в целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно - могло быть и хуже".

К примеру, в процентном выражении активы российских миллиардеров из списка США подешевели лишь на 0,3%. Их совокупное богатство оценивается сейчас в 420 миллиардов долларов. В частности, некоторые россияне из него даже увеличили свои активы, например, Сергей Галицкий.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило "кремлевский доклад". В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев и 96 "олигархов", – "приближенных" к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщалось, у фигурантов "кремлевского доклада" $386 млрд.

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Теги: Россия, Россия-США, США, бизнес, санкции
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Источник: ZN.UA

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Комментариев (2)
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PereZX    31.01.2018, 12:31
Оценка:  +2
PereZX
Так это только доклад и только один день прошел.
Еще даже санкции не вводили по персонажам из этого доклада.
UзерyoЩQ*    31.01.2018, 12:10
Оценка:  +2
UзерyoЩQ*
Хуже обязательно будет. Ничего хорошего для раши не светит ни в ближайшем ни в далеком будущем, до тех пор пока эта грязная масквабадщина окончательно не развалится. Туда им и дорога.
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