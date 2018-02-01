В ООН сравнили войну на Донбассе со второй мировой

Вооруженный конфликт на Донбассе – один из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны и один из самых смертоносных для мирного населения.

Вооруженный конфликт на Донбассе – один из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Прошедший год в ООН назвали "одним из самых смертоносных" для мирных жителей восточной Украины. За эти 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения.

По данным организации, только в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения.

"Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", – отмечается в докладе.

Докладчики называют также основные причины гибели мирного населения и военных в декабре прошлого года. Среди них обстрелы, перекрестный огонь и подрывы на минах.

Ранее в Киеве заявили, что весь Донбасс может вернуться в состав Украины уже в 2018 году - быстрое возвращение предусматривается законом о реинтеграции Донбасса.