Опасная Чехия. "Агент Путина" пошел на второй срок

Действующий президент Чехии Милош Земан, который известен своими пророссийскими взглядами, переизбран на второй президентский срок.

Милошу Земану 73 года, и недавно он во второй раз выиграл выборы главы государства в Чехии. То есть еще 5 лет стране жить с этим президентом.

Земан известен своими пророссийскими взглядами. Он считает, что стоит признать аннексию Крыма, из-за чего украинские власти избегают контактов с чешским президентом. Для нас он нерукопожатный. Но чехам, как видим, Земан нравится.

Корреспондент.netразбирался, какие риски для Украины несет второе президентство Земана.

Грязные выборы

Во втором туре выборов за Земана проголосовали около 52% чешских избирателей, а за его конкурента, ученого Иржи Драгоша — около 48%. Земана активнее всего поддержали жители небольших городов и сел, за Драгоша голосовали в крупных городах.

Хотя за неделю до выборов фаворитом считался именно Драгош, но Земану удалось мобилизовать своих сторонников. В первую очередь, за счет миграционного вопроса. Драгош довольно осторожно относится к миграционному вопросу, а оппоненты представили его, как сторонника приема беженцев.

"Против мигрантов и Драгоша", - таким стал новый лозунг президентской кампании Земана. В итоге он и принес победу чешскому президенту.

Пророссийская позиция

Земан открыто призывает отменить антироссийские санкции, и считает, что они противоречат экономическим и энергетическим интересам ЕС. Чешский президент признает аннексию Крыма как свершившийся факт. Земан убежден, что России стоит предоставить Украине контрибуцию в финансовом выражении или в виде поставок природного газа, чтобы закрыть крымский вопрос.

Он даже заявлял, что мечтает о вступлении России в ЕС.

Земан является последовательным евроскептиком и не разделяет подходов Евросоюза в сфере урегулирования миграционного кризиса.

Однако, существует мнение, что чехи голосуют за Земана не потому, что они придерживаются пророссийских взглядов. Особенно после «Пражской весны» 1968 года и подавления попытки свержения социалистического строя. А поддерживают его борьбу с европейскими квотами на прием беженцев.

Заинтересован в сотрудничестве с российскими фирмами и чешский бизнес. Из-за санкций с 2013 по 2016 гг. товарооборот России и Чехии сократился на 61% — с 13,9 до 5,4 миллиарда евро.

Россия привлекательна для чешских промышленников как сырьевая база. Россия поставляет в Чехию энергоресурсы (83,1% российского экспорта).

Угрозы для Украины

С одной стороны, Земан и дальше будет дружить с Путиным, и раздражать Украину. Но за внешний курс Чехии ответственен не президент, а правительство.

Однако, Земан выступает против экономической помощи Украине, пока не решен конфликт на Донбассе.

EPA Земан после победы на выборах

Тем более, что ныншний премьер-министр Чехии - олигарх Андрей Бабиш, политический партнер Земана.

И Земан, и Бабиш не любят мигрантов и выступают за ужесточение правил их въезда. А для украинских заробитчан Чехия остается одним из самых популярных направлений в Европе. По данным министра труда Томаша Петричека, за последние месяцы заявки на работу подали 300 тысяч украинцев. А недавно чешское правительство даже согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины - до 19,600 в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы.

Переизбрание Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом, уверен посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Не думаю, что стоит рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменение позиции Чехии относительно Украины", - заявил дипломат,.

Перебийнис также напомнил, что внешнюю политику в Чехии определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какими будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

"В принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться позитивно", - сказал украинский дипломат.