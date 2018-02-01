В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
Вечером в четверг в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции в районе Чукурамбар, сообщает Haber Turk.
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. В самом здании выбиты некотрые окна.
О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
На месте работает полиция и спасатели.
Ankara'daki dogalgaz patlamasi sonrasi ilk g"or"unt"uler pic.twitter.com/wdd3jRF5ko— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 1 февраля 2018 г.
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