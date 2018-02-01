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В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ

Комментариев: 2
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
Выбитые окна в здании налоговой инспекции
Выбитые окна в здании налоговой инспекции
Haber Turk

Вечером в четверг в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции в районе Чукурамбар, сообщает Haber Turk.

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. В самом здании выбиты некотрые окна.

О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

На месте работает полиция и спасатели.

Фото: Haber Turk 
 
 

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта – погибли три человека, еще пять получили травмы

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Теги: Турция, столица, фото, взрыв, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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sbershinsky    01.02.2018, 23:11
Оценка:  0
sbershinsky
Налоговики и в Турции всех достали?
rashensvoloch    01.02.2018, 23:10
Оценка:  +1
rashensvoloch
Газ.
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