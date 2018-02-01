В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

Вечером в четверг в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции в районе Чукурамбар, сообщает Haber Turk.

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. В самом здании выбиты некотрые окна.

О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

На месте работает полиция и спасатели.

Фото: Haber Turk

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта – погибли три человека, еще пять получили травмы