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США обеспокоены растущим присутствием РФ в Западном полушарии

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Россия продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии, передает Интерфакс.
 
"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", – сказал он, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
 
Тиллерсон отметил, что "наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе".

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Напомним, ранее экс-глава Пентагона Эштон Картер призвал НАТО создать план на случай войны с Россией.
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Теги: Россия, Россия-США, США, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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