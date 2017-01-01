США обеспокоены растущим присутствием РФ в Западном полушарии

Россия продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии, передает Интерфакс

"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", – сказал он, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.