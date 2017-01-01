"Не аплодировали": Трамп обвинил демократов в предательстве

По словам американского лидера, кто-то назвал реакцию демократов "предательской".

Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем

"Но вообще да, наверное. Почему нет. Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они уж точно не особо, похоже, любят, нашу страну. Они были как смерть. И совсем не по-американски, не по-американски вели себя", – заявил Трамп.