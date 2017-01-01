"Не аплодировали": Трамп обвинил демократов в предательстве
Американский президент обвинил представителей Демократической партии в предательстве за отказ аплодировать его речи перед Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп назвал предательским поведение демократов, которые не аплодировали его речи перед Конгрессом, передает РИА Новости.
По словам американского лидера, кто-то назвал реакцию демократов "предательской".
"Но вообще да, наверное. Почему нет. Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они уж точно не особо, похоже, любят, нашу страну. Они были как смерть. И совсем не по-американски, не по-американски вели себя", – заявил Трамп.
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Напомним, на прошлой неделе Трамп выступил с обращением к Конгрессу. По традиции ему аплодировали однопартийцы-республиканцы, в то время как демократы от этого воздержалась. Сам же президент аплодировал себе на протяжении почти шести минут.
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