ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона вакцин от кори

Поставка вакцины от кори, паротита, краснухи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) будет осуществлена в три этапа в течение 2018 года – в феврале, марте и мае.

ЮНИСЕФ приобрел 1,09 млн дополнительных доз вакцины КПК для ответа Украины на вспышку кори ЮНИСЕФ

В конце февраля в Украину прибудут 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 6 февраля.

"Бельгийскую вакцину производства Глаксо Смит Кляйн по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы", – отмечается в сообщении.

Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации.

Поставка будет осуществлена в три этапа: первая доставка – 220 тысяч доз вакцины – ожидается в конце февраля. Вторая поставка – 800 тысяч доз вакцины КПК – планируется на конец марта, третья – 77 тысяч 600 доз КПК – должна прибыть в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901 тысяч 400 доз вакцины КПК.

Напомним, уровень плановой вакцинации от кори в прошлом году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом.

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