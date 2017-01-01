Аргентина продолжит поиски пропавшей подлодки

Власти страны направят на поиски субмарины Сан-Хуан два дополнительных судна. Подводную лодку ищут с середины ноября прошлого года.

Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал направить два дополнительных океанографических судна на поиски пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Об этом РИА Новости сообщила одна из родственниц члена экипажа субмарины.

По словам Макри во время встречи с родственниками пропавших на подлодке моряков, он собирается задействовать суда (Виктор) Ангелеску и Аустраль. По словам Макри во время встречи с родственниками пропавших на подлодке моряков, он собирается задействовать суда (Виктор) Ангелеску и Аустраль.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению экипажа прекращается , но будет продолжен поиск самой субмарины.