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Аргентина продолжит поиски пропавшей подлодки

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Власти страны направят на поиски субмарины Сан-Хуан два дополнительных судна. Подводную лодку ищут с середины ноября прошлого года.
Подлодка Сан-Хуан (архивное фото)
Подлодка Сан-Хуан (архивное фото)
 
Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал направить два дополнительных океанографических судна на поиски пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Об этом РИА Новости сообщила одна из родственниц члена экипажа субмарины.

По словам Макри во время встречи с родственниками пропавших на подлодке моряков, он собирается задействовать суда (Виктор) Ангелеску и Аустраль.

Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.
 
На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. 
 
Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению экипажа прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
 
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Теги: Аргентина, Подводная лодка, субмарина, поиски подлодки
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Источник: korrespondent.net

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