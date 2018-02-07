Собака, укравшая блин, чуть не сожгла дом хозяев

Пес нечаянно включил конфорку плиты, скрываясь с "места преступления". Возникшее возгорание вовремя ликвидировали экстренные службы.

В городке Саутвик, который находится в американском штате Массачусетс, собака устроила небольшой пожар, воруя оставленные на плите блины, пишет Bay News 9.

Камеры наблюдения зафиксировали, что когда хозяев золотистого ретривера не было дома, питомец забрался на плиту и украл блин.

Во время кражи собака случайно включила одну из конфорок. Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом, после чего сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место экстренные службы успели остановить распространение огня, дом существенно не пострадал.