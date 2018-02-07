В России должник спрятался от судебных приставов в мешке с картошкой
В Новосибирске мужчина, который задолжал 200 тысяч рублей по кредитам, пытался спрятаться от пришедших в дом приставов в мешке с картофелем. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Лента.Ру.
Сотрудников исполнительного ведомства на пороге дома встретила мать сибиряка. Она заявила, что сына нет дома, и предложила приставам убедиться в этом лично.
Должностные лица уже собирались покинуть жилье, но обратили внимание на то, что в стоящем на кухне мешке кто-то начал чихать. "Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик", — отмечается в сообщении УФССП.
В управлении добавили, что мужчина был одет в красивый костюм-тройку и уже забронировал столик в ресторане для ужина с возлюбленной. Приставы описали бытовую технику должника, его мебель и электронику.
Ранее во Львове мужчина спрятался в вентиляции, чтобы не платить за пиццу.
А в Киеве квартирный вор спрятался от полиции в диване.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet