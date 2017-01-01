Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Польский депутат назвал коллегу, другого польского депутата оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Депутата от Польши Ричарда Чарнецкого досрочно уволили с должности вице-президента Европарламента. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Укринформ.

В Европарламенте вызвало возмущение "недостойное поведение" Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. В одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Как сообщается, решение об отставке путем тайного голосования поддержали 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС.

Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.

Ранее комитет ЕП проголосовал за санкции против Польши.

Как сообщалось, Европейская комиссия начала в среду, 20 декабря, процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы. Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию.

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