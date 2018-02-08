В РФ заявили, что нашли "огромные богатства" в Крыму

При строительстве автомобильной трассы Таврида в Крыму российские археологи проводят раскопки, а строители находят исторические артефакты.

Археологи на раскопках в Крыму Крымский мост

Российские ученые стали “обладателями огромных богатств“ из-за проведения многочисленных археологических раскопок на территории аннексированного Крыма. Об этом сказал президент Академии наук России Александр Сергеев в чевтерг, 8 февраля, сообщают Крым.Реалии.

Такое заявление Сергеев сделал на заседании президентского совета по науке и образованию в Новосибирске.

Он напомнил, что при строительстве автомобильной трассы Таврида в Крыму российские археологи проводят раскопки, строители находят исторические артефакты.

“Мы стали обладателями огромных богатств, которые извлекаются и извлекаются“, – сказал он.

Сергеев заявил, что “очень интересным было бы сделать международным проект археологии Крыма“. Он выразил надежду на то, что ученые из других стран проявят к такому научному проекту интерес.

Ранее в Крыму при строительстве трассы Таврида археологи нашли массовое захоронение, датируемое X-XII веками. Более 70 человек были обеглавлены и сброшены в два рва.