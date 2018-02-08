Переключиться на мобильную версию

В РФ заявили, что нашли "огромные богатства" в Крыму

Комментариев: 4
При строительстве автомобильной трассы Таврида в Крыму российские археологи проводят раскопки, а строители находят исторические артефакты.
Археологи на раскопках в Крыму
Археологи на раскопках в Крыму
Крымский мост

Российские ученые стали “обладателями огромных богатств“ из-за проведения многочисленных археологических раскопок на территории аннексированного Крыма. Об этом сказал президент Академии наук России Александр Сергеев в чевтерг, 8 февраля, сообщают Крым.Реалии.

Такое заявление Сергеев сделал на заседании президентского совета по науке и образованию в Новосибирске.

Он напомнил, что при строительстве автомобильной трассы Таврида в Крыму российские археологи проводят раскопки, строители находят исторические артефакты.

“Мы стали обладателями огромных богатств, которые извлекаются и извлекаются“, – сказал он.

Сергеев заявил, что “очень интересным было бы сделать международным проект археологии Крыма“. Он выразил надежду на то, что ученые из других стран проявят к такому научному проекту интерес.

Ранее в Крыму при строительстве трассы Таврида археологи нашли массовое захоронение, датируемое X-XII веками. Более 70 человек были обеглавлены и сброшены в два рва.

 

Поделись:
Теги: Россия, археология, Крым, ученые, раскопки, археологи, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Sinobi-life    08.02.2018, 17:18
Оценка:  +1
Sinobi-life
Также как пу амфору нашёл??? В запасниках украинских музеев в Крыму небойсь откопали!!!
lusyika    08.02.2018, 17:17
Оценка:  +3
lusyika
Он выразил надежду на то, что ученые из других стран проявят.....приїдуть до краденого і почнуть проявляти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apollon    08.02.2018, 16:43
Оценка:  +3
apollon
Проявят конечно. Забанят вас как ученых по всему миру и будете под рязанью навоз раскапывать с дипломами которые признают только КНДР!
Бувший_східняк    08.02.2018, 16:39
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Уже не знают как "привлечь" международную общественность. Скоро штаны начнут спускать. Только вот "международная общественность" к вам, оккупантам, хрен "привлечется". Да и под санкции никому не захочется угодить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь