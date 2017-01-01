В Латвии приняли закон на основе "списка Магнитского"

Сейм призвал запретить въезд в Латвию 49 гражданам Российской Федерации, которых подозревают в причастности к коррупции, отмыванию денег и нарушениям прав человека.

Сейм Латвии поддержал законопроект, которым призвал правительство страны ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского". Решение было принято на заседании в четверг, 8 февраля, сообщается на сайте латвийского парламента.

Сейм призвал запретить въезд в Латвию 49 гражданам Российской Федерации, которых подозревают в причастности к коррупции, отмыванию денег и нарушениям прав человека.

По словам председателя комитета по иностранным делам Сейма Эрика Калниньша, одобрив аналог "закона Магнитского", Латвия последует примеру США, Эстонии, Канады, Литвы и Великобритании, парламенты которых уже ввели такие санкции. Латвийские парламентарии также призвали страны Совета Европы и НАТО принять подобные законы "для укрепления общей справедливости и ответственности".

Ранее Литва составила список невъездных россиян по "закону Магнитского".

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