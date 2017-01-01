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В России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы

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Экс-губернатор Сахалинской области РФ Александр Хорошавин признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.
Экс-губернатор Сахалинской области РФ Александр Хорошавин
Экс-губернатор Сахалинской области РФ Александр Хорошавин
rucompromat.com
 
Бывшего губернатора Сахалинской области РФ Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, сообщает Коммерсант.
 
Оглашение приговора заняло четыре дня. По версии следствия, начиная с 2009 года Хорошавин и его сообщники получили крупные суммы от восьми бизнесменов.
 
В своем последнем слове бывший губернатор заявил о невиновности.

В России полицейские за взятку разрешили ограбить магазин
 
Как сообщалось, в Украине сначала 2018 года на взятке поймали 21 чиновника.

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Теги: Россия, Губернатор, взятка, приговор, Сахалин
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Источник: korrespondent.net

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