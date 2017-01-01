В России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы
Экс-губернатор Сахалинской области РФ Александр Хорошавин признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.
Оглашение приговора заняло четыре дня. По версии следствия, начиная с 2009 года Хорошавин и его сообщники получили крупные суммы от восьми бизнесменов.
В своем последнем слове бывший губернатор заявил о невиновности.
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