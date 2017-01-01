В России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы

Экс-губернатор Сахалинской области РФ Александр Хорошавин признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Бывшего губернатора Сахалинской области РФ Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, сообщает Коммерсант

Оглашение приговора заняло четыре дня. По версии следствия, начиная с 2009 года Хорошавин и его сообщники получили крупные суммы от восьми бизнесменов.





В России полицейские за взятку разрешили ограбить магазин В своем последнем слове бывший губернатор заявил о невиновности.