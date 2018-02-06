Шотландская баронесса запускает криптовалюту для женщин

Шотландская баронесса Мишель Мон заявила о создании специальной криптовалюты, ориентированной на женщин. Старт предпродажи токенов запланирован на 1 марта.

Баронесса Мишель Мон, шотландский предприниматель и спикер, собирается выпустить свою собственную криптовалюту под названием EQUI. Об этом сообщает The Telegraph.

По задумке баронессы, криптовалюта должна вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий. На ICO она надеется привлечь 75 миллионов долларов. При этом, предполагается, что цена одной монеты составит около 50 центов. Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.

По словам Мишель Мон, старт предпродажи токенов запланирован на 1 марта.

Напомним, в Украине департамент киберполиции выступил за легализацию криптовалюты.

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