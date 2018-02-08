Священника из России крупно оштрафовали в Беларуси

Настоятель монастыря въехал в Беларусь на Газели с грузом гуманитарной помощи, не зная о системе платных дорог в соседней стране.

Российскому священнику пришлось заплатить 3640 евро штрафа за нарушения правил проезда по платным дорогам Беларуси. Оплату он производил наличными – "из чемодана". Об этом пишет белорусское издание Intex-Press со ссылкой на начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в Барановичах Александра Булыгу.

"На самую большую сумму оплаты в 2017 году – 3640 евро – пришлось раскошелиться священнослужителю из России", – сказал Булыга.

По его словам, в марте 2017 года настоятель мужского монастыря в Псковской области РФ въехал в Беларусь на Газели с грузом гуманитарной помощи для одной из церквей, не зная о системе платных дорог в соседней стране. Бортового устройства в машине не было, и из-за его отсутствия за Газелью было закреплено 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

"Когда батюшку остановили на трассе, он ужаснулся от суммы оплаты: таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь", – отметил Булыга.

Примерно через месяц священник на поезде вернулся в Барановичи за Газелью.

"Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги – его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка "выкупил" машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию", – заявил Булыга.

Отметим, что в Беларуси проезд по ряду участков дорог является платным для транспортных средств с общей массой более 3,5 тонн.

Напомним, ранее в Беларуси российский священник сел в тюрьму за сутенерство.

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