Трамп отказался публиковать записку демократов по РФ

Американский президент заблокировал публикацию записки представителей Демократической партии по так называемому "российскому вмешательству".

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов из Палаты представителей, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве", сообщает Reuters.

В письме председателю комитета по разведке Белого дома Девину Нунесу советник Белого дома Дон Макган заявил, что Трамп решил не публиковать документ, "потому что в нем содержатся многочисленные детали засекреченной и особо деликатной информации".



США одобрили публикацию секретного документа по РФ

Напомним, 2 февраля Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к Трампу со стороны спецслужб и Минюста США.

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