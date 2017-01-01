Трамп отказался публиковать записку демократов по РФ
Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов из Палаты представителей, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве", сообщает Reuters.
В письме председателю комитета по разведке Белого дома Девину Нунесу советник Белого дома Дон Макган заявил, что Трамп решил не публиковать документ, "потому что в нем содержатся многочисленные детали засекреченной и особо деликатной информации".
США одобрили публикацию секретного документа по РФ
Напомним, 2 февраля Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к Трампу со стороны спецслужб и Минюста США.
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