Кадыров купил "долю биткоина"

Глава Чечни выступил против запрещения криптовалют, но подчеркнул, что в этой сфере необходимо строгое регулирование. Также Кадыров собирается внедрить в республике системы блокчейн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил инвестировать в биткоины. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", – написал Кадыров.

Он отметил, что вкладывать деньги в биткоины – "штука сомнительная" и на этом можно потерять все деньги.

"Страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте. Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться", – добавил Кадыров.

Он также считает, что нужно обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем.

Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг миллионеров, которые разбогатели на криптовалюте.

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