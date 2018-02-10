Переключиться на мобильную версию

Кадыров купил "долю биткоина"

Комментариев: 1
Глава Чечни выступил против запрещения криптовалют, но подчеркнул, что в этой сфере необходимо строгое регулирование. Также Кадыров собирается внедрить в республике системы блокчейн.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
НТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил инвестировать в биткоины. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", – написал Кадыров.

Он отметил, что вкладывать деньги в биткоины – "штука сомнительная" и на этом можно потерять все деньги.

"Страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте. Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться", – добавил Кадыров.

Он также считает, что нужно обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем.

Недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг миллионеров, которые разбогатели на криптовалюте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Рамзан Кадыров, Кадыров, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sirakuz    10.02.2018, 18:30
Оценка:  +4
sirakuz
3,14 ЗДА С БОРОДОЙ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь