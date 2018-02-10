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В НАТО еще не определились с политикой по Крыму

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НАТО понимает, что южное направление нуждается в усилении, и возможно, там состоится дополнительное развертывание сил, но "как это будет и когда – зависит от России".
Флаги стран-членов НАТО
Флаги стран-членов НАТО

НАТО еще не сформировала свою политику по отношению к аннексированному Россией Крыму. Об этом заявил представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко, сообщает Крым.Реалии.

"Когда стало понятно, что агрессия России растет, в частности, в южном регионе и в Крыму, организация пребывания натовских войск на юге и был ответ на возрастающую агрессию России. При этом окончательно свою политику в отношении Крыма НАТО еще не сформировала. С другой стороны на юге находится вторая по численности армия НАТО – турецкая, которая является довольно эффективным сдерживающим фактором в регионе", – сказал Пристайко.

По его словам, на южном направлении будет осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако "как и когда это произойдет – будет зависеть от России".

Напомним, 7 февраля, впервые за много лет, сразу два британских военных корабля вошли в Черное море.

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, Крым, агрессия, аннексия Крыма, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.02.2018, 18:27
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Четвёртый год войны, блин, пошел, а эти Будапештские гаранты никак не определятся.
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