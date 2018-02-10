В России запретили расследование Навального

Видео расследования о вице-премьере РФ Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске должно быть изъято из публикации по решению суда.

Блог российского оппозиционера Алексея Навального с расследованием относительно вице-премьера Российской Федерации Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски, а также соответствующее видео должны быть удалены из сети интернет. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

"После внесения блога оппозиционера Алексея Навального и видео его расследования на YouTube в реестр запрещенной информации от указанных ресурсов ждут действий — удаления информации", - пишет издание со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Чи новник рассказал, что его ведомство получило определение Усть-Лабинского районного суда "с обеспечительной мерой по удалению данной информации".

По его словам, обеспечительная мера вступает в действие незамедлительно.

"Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством", - сказал Жаров.

Дерипаска жил в Усть-Лабинском районе с 7 до 11 лет, сообщал ранее Bloomberg. В 2016 году публиковалось сообщение, что он встанет на налоговый учет в этом районе Краснодарского края.

Ранее, 9 февраля, Роскомнадзор внес в реестр блог navalny.com, а также ролик расследования о Приходько и Дерипаске. При получении уведомления о включении ресурса в реестр владелец сайта должен удалить признанный запрещенным контент в течение трех суток. В случае отказа хостинг обязан в течение суток заблокировать доступ к такому ресурсу.

В свою очередь, Дерипаска, по сообщению агентства Интерфакс, подал иск в суд за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли).

"Иск в суд подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич, т.е., "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, т.е., "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - сказал представитель бизнесмена.

По информации агентства, Навальный ответчиком не является.

Напомним, 8 февраля Навальный опубликовал расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски на яхте Elden, принадлежащей последнему. Фонд борьбы с коррупцией Навального опирался на фотографии Дерипаски и Приходько, которые были опубликованы в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка. Она была на яхте Elden в то же время.

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