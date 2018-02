Весившая 17 килограммов японка опубликовала фотографии

Жительница Японии, которая жила у своих бабушки и дедушки и подвергалась физическому насилию с их стороны, опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов. Об этом сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей.

Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.

Издание не уточняет, как долго пострадавшая вынуждена была жить под одной крышей с истязавшей ее родней.

