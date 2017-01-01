Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на Вайнштейна

В иске Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах к работникам Weinstein Company, а его брата – в том, что он не предпринял никаких шагов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против продюсера Харви Вайнштейна, его брата Боба и их компании Weinstein Company, сообщает Reuters.

В иске утверждается, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудников, но руководители компании, включая его брата, бездействовали, несмотря на то, что им неоднократно предоставлялись убедительные доказательства поступков продюсера.

Шнайдерман также настаивает, чтобы любая сделка по продаже компании гарантировала компенсации всем пострадавшим.

Сумма иска не раскрывается.

Напомним, в прошлом году в Голливуде разгорелся сексуальный скандал – многие актрисы обвинили оскароносного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. В частности, с обвинениями в адрес продюсера выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто, Мира Сорвино и другие актрисы.



Компанию Харви Вайнштейна продадут за $500 млн

Полиция начала расследование в отношении Вайнштейна, его жена подала на развод, а самого продюсера уволили из собственной компании Weinstein Company.

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