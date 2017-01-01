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Грузия потребует экстрадиции Саакашвили из Польши

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В Грузии Михаилу Саакашвили уже заочно вынесли приговор и намерены требовать его экстрадиции из Польши, если он задержится в этой стране.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
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В грузинском парламенте намерены послать Польше запрос на экстрадицию Саакашвили, если политик задержится в Польше. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил грузинским СМИ член парламентского большинства Александр Кантария.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала Палитраньюс член парламентского большинства Александр Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

Напомним, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.

Как сообщалось, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.

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Теги: Грузия, Саакашвили, Польша, экстрадиция, Михаил Саакашвили
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Источник: Интерфакс-Украина

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