Путин и Трамп провели телефонный разговор

Лидеры двух стран обсудили палестино-израильское урегулирование, а также другие вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая ядерную проблему КНДР.

Также Трамп заявил о необходимости достижения "прочного мирного соглашения" между Израилем и Палестиной.

"Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (12 февраля - ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной - ред.)", - информировалии в администрации президента США.

Кроме того, американский лидер выразил соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ан-148, которая унесла жизни 71 человека, и заявил о готовности помочь в расследовании трагедии.

Ранее сам Путин на встрече с лидером Палестины сообщил о разговоре с Трампом и уточнил, что обсуждалось палестино-израильское урегулирование.

Напомним, российский лидер заявил, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet