Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Также Трамп заявил о необходимости достижения "прочного мирного соглашения" между Израилем и Палестиной.
"Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (12 февраля - ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной - ред.)", - информировалии в администрации президента США.
Ранее сам Путин на встрече с лидером Палестины сообщил о разговоре с Трампом и уточнил, что обсуждалось палестино-израильское урегулирование.
Напомним, российский лидер заявил, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
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