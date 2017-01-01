Циклон Гита уничтожил 70% жилых домов на острове в Тихом океане

Информация о жертвах стихии пока не поступала, но десятки людей обратились за медицинской помощью. Многие районы затоплены, в стране ощущается острая нехватка питьевой воды.

В столице Королевства Тонга Нукуалофе около 70% жилых домов и построек были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона Гита, который прошел над островами минувшей ночью. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает Radionz.

"В период прохождения над территорией страны циклон Гита был 4 категории мощности, устойчивая скорость ветра рядом с его эпицентром достигала 54 м/с. В настоящее время Гита продолжает движение на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи", – говорится в сообщении.

Информация о жертвах стихии пока не поступала, но десятки людей обратились за медицинской помощью. Многие районы затоплены, в стране ощущается острая нехватка питьевой воды. Также отмечается, что позавчера циклон Гита слегка задел острова Самоа и Американского Самоа.

К слову, Королевство Тонга состоит из 170 островов в юго-западной части Тихого океана. В стране около 107 тысяч человек, примерно 70% из них проживают в столице. Это единственное королевство в Океании, если не считать те государства, где формально главой является монарх Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось об урагане Фредерике, который обрушился на Нидерланды и северо-западные регионы Германии.

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