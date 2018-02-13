Россия не пойдет на уступки по Украине – США

Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс считает, что несмотря на медленный рост экономики Россия в этом году вряд ли пойдет на уступки по Украине или Сирии.

Коутс уверен, что уступок от РФ по Украине пока не дождаться gettyimages.com

Российские власти в этом году не пойдут на уступки мирового сообщества ни по вопросам Украины, ни по каким-либо другим. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Медленный рост экономики России вряд ли будет сдерживать российскую внешнюю политику или приводить к уступкам Москвы в Украине, Сирии или где-то еще в следующем году", - говорится в докладе Коутса.

Отмечается, что глава ведомства выступил в комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

Напомним, в МИД Украины заявили, что за последние три года Россия не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации Минских соглашений.

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