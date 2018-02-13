Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия не пойдет на уступки по Украине – США

Комментариев: 2
Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс считает, что несмотря на медленный рост экономики Россия в этом году вряд ли пойдет на уступки по Украине или Сирии.
Коутс уверен, что уступок от РФ по Украине пока не дождаться
Коутс уверен, что уступок от РФ по Украине пока не дождаться
gettyimages.com

Российские власти в этом году не пойдут на уступки мирового сообщества ни по вопросам Украины, ни по каким-либо другим. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Медленный рост экономики России вряд ли будет сдерживать российскую внешнюю политику или приводить к уступкам Москвы в Украине, Сирии или где-то еще в следующем году", - говорится в докладе Коутса.

Отмечается, что глава ведомства выступил в комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

Напомним, в МИД Украины заявили, что за последние три года Россия не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации Минских соглашений.

t

Поделись:
Теги: Россия, Украина, США, разведка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Splash_in_water    13.02.2018, 19:00
Оценка:  +2
Splash_in_water
Оккупантів з россії треба поступово вичавлювати з нашої землі. На Донбасі цей процес вже іде, треба ще почати його і в оккупованому Криму.
lebedin2    13.02.2018, 19:10
Оценка:  -5
lebedin2
Пока по всей стране не строятся тюрьмы для сепаратистов, ясно что наступления на Донецк-Луганск не будет. Будет словесная брань для успокоения патриотов и тихий распил грошей.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь