Россия не пойдет на уступки по Украине – США
Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс считает, что несмотря на медленный рост экономики Россия в этом году вряд ли пойдет на уступки по Украине или Сирии.
Российские власти в этом году не пойдут на уступки мирового сообщества ни по вопросам Украины, ни по каким-либо другим. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.
"Медленный рост экономики России вряд ли будет сдерживать российскую внешнюю политику или приводить к уступкам Москвы в Украине, Сирии или где-то еще в следующем году", - говорится в докладе Коутса.
Отмечается, что глава ведомства выступил в комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.
Напомним, в МИД Украины заявили, что за последние три года Россия не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации Минских соглашений.