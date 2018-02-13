Обаме прислали письмо с белым порошком

Бараку Обаме прислали из Гонконга конверт с белым порошком внутри. После вскрытия подозрительного конверта в офис вызвали полицию.

В офис экс-президента США Барака Обамы во вторник, 13 февраля, пришел конверт с белым порошком. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на пожарную службу.

Полиция прибыла в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне из-за обнаружения там белого порошка.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом.

Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает телеканал.

Напомним, накануне сообщалось, что невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.

Ранее сообщалось, что присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой.

Напомним, глава МВД Чехии получил конверт с цианистым калием.

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