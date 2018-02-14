США: Волна кибератак с РФ может затронуть Украину
В Нацразведке США заявили, что в течение 2019 года Россия будет проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины.
"Как минимум, мы ожидаем, что Россия будет продолжать использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, речи спикеров и другие средства влияния, чтобы попытаться усилить социальные и политические препоны в Соединенных Штатах", – заявил он.
Также в США прогнозируют, что российские спецслужбы продолжат испытывать на прочность не только инфраструктуру США и стран-союзников, а также укреплять недоразумения между Соединенными Штатами, НАТО и другими партнерами страны.
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Напомним, ранее в Киеве открыли Центр реагирования на киберугрозы.
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