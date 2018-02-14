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США: Волна кибератак с РФ может затронуть Украину

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В Нацразведке США заявили, что в течение 2019 года Россия будет проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины.
США: Волна кибератак с РФ может затронуть Украину
 
Директор Национальной разведки США Дэниел Коатс заявил в своем докладе, представленном на слушаниях в комитете по разведке Сената США, что в течение следующего года Россия будет проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины, сообщает Укринформ.
 
"Как минимум, мы ожидаем, что Россия будет продолжать использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, речи спикеров и другие средства влияния, чтобы попытаться усилить социальные и политические препоны в Соединенных Штатах", – заявил он.
 
Также в США прогнозируют, что российские спецслужбы продолжат испытывать на прочность не только инфраструктуру США и стран-союзников, а также укреплять недоразумения между Соединенными Штатами, НАТО и другими партнерами страны.

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Теги: Россия, Украина, США, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sirko_123    14.02.2018, 07:46
Оценка:  0
Sirko_123
Мда. Пророки хреновы.
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