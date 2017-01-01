На восстановление Ирака выделят $30 млрд

Государства-доноры выделят Ираку средства в форме кредитов и инвестиций. Но это намного меньше, чем просило правительство в Багдаде.

Государства-доноры выделят Ираку средства в форме кредитов и инвестиций. Но это намного меньше, чем просило правительство в Багдаде.

Мировое сообщество выделит на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. Такие обязательства приняты на трехдневной международной конференции стран-доноров в Кувейте, завершившейся в среду, 14 февраля.

Наибольшие суммы выделят Турция (5 млрд долларов), США (более 3 млрд) и страны региона Персидского залива. Германия обещала 350 млн евро, Евросоюз – 400 млн евро.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер раскритиковал отсутствие подлинной международной солидарности в деле восстановления Ирака.

"Мировое сообщество должно выступить сообща. Ненормально, когда лишь 10 стран обеспечивают 90% всей помощи", – отметил он.

Отмечается, что общий объем согласованной помощи, далек от того, который надеялся получить Ирак. Ранее правительство в Багдаде оценило ущерб от войны с ИГИЛ в 46 млрд долларов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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