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Доклад: РФ - главная угроза в Восточной Европе

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Властям европейских стран рекомендовали оптимизировать расходы на оборону в связи с усилением России и обратить внимание на успехи Китая в военной сфере.
Российский военный
Российский военный
Reuters (архивное фото)

Международный институт стратегических исследований рекомендовал правительствам европейских государств оптимизировать расходы на оборону для более успешного противостояния таким угрозам, как усиление России.

"Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы", - говорится в ежегодном докладе института, обнародованном в среду, 14 февраля, в Лондоне.

Директор института Джон Чипман констатировал, что "европейские государства все яснее осознают тот факт, что мир - опасное место", и форсируют расходы на оборону.

Он отметил, что в 2017 году расходы европейских стран на военные нужды увеличились на 3,6%, что, по его словам, является самыми высокими темпами роста во всем мире. Как указал Чипман, это вызвано как растущим давлением со стороны США, которые призывают Европу больше заботиться о собственной обороне, так и изменившимся в Европе восприятием угроз.

В докладе подчеркиваются успехи России и, особенно, Китая, которые бросают вызов гегемонии США в военной сфере.

В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

Напомним, в докладе Мюнхенской конференции по безопасности утверждается, что растет вероятность войны между Россией и Европой.

СМИ: Конфликт России и НАТО грозит ядерной войной

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Европа, Китай, угроза, доклад
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Источник: korrespondent.net

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