Доклад: РФ - главная угроза в Восточной Европе

Властям европейских стран рекомендовали оптимизировать расходы на оборону в связи с усилением России и обратить внимание на успехи Китая в военной сфере.

Международный институт стратегических исследований рекомендовал правительствам европейских государств оптимизировать расходы на оборону для более успешного противостояния таким угрозам, как усиление России.

"Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы", - говорится в ежегодном докладе института, обнародованном в среду, 14 февраля, в Лондоне.

Директор института Джон Чипман констатировал, что "европейские государства все яснее осознают тот факт, что мир - опасное место", и форсируют расходы на оборону.

Он отметил, что в 2017 году расходы европейских стран на военные нужды увеличились на 3,6%, что, по его словам, является самыми высокими темпами роста во всем мире. Как указал Чипман, это вызвано как растущим давлением со стороны США, которые призывают Европу больше заботиться о собственной обороне, так и изменившимся в Европе восприятием угроз.

В докладе подчеркиваются успехи России и, особенно, Китая, которые бросают вызов гегемонии США в военной сфере.

В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

Напомним, в докладе Мюнхенской конференции по безопасности утверждается, что растет вероятность войны между Россией и Европой.

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Источник: Русская служба DW

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