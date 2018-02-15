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У Лаврова заявили о вмешательстве Запада в российские выборы

Комментариев: 4
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о вмешательстве ряда западных стран в ход избирательной президентской кампании.
Захарова рассказала о вмешательстве в российские выборы
Захарова рассказала о вмешательстве в российские выборы

У России есть доказательства вмешательства западных стран в ход президентской избирательной кампании. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Представительница российского внешнеполитического ведомства заявила, что есть информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в ход президентской избирательной кампании.

"В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих российских хакерах и какого-то российского влияние на результаты выборов в других странах. Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие меры, включая публичную реакцию ", - добавила Захарова.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности.

В свою очередь в США заявили, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году.

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Теги: Россия, Президентские выборы в России, МИД РФ, Предвыборная кампания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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realМовчанюк    15.02.2018, 20:42
Оценка:  -4
realМовчанюк
баш на баш!
weightless    15.02.2018, 20:42
Оценка:  +3
weightless
Злые пендосские хакеры снизят % голосующих за В.В. Типуна
со 146% до 112%
Бувший_східняк    15.02.2018, 20:42
Оценка:  +5
Бувший_східняк
Как тут можно вмешаться, если это по существу и не выборы, а просто голосование? От двух слов - голо и сование.
П    15.02.2018, 20:42
Оценка:  +4
П
Улыбнуло, особенно про жесткие меры.
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