У Лаврова заявили о вмешательстве Запада в российские выборы
У России есть доказательства вмешательства западных стран в ход президентской избирательной кампании. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Представительница российского внешнеполитического ведомства заявила, что есть информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в ход президентской избирательной кампании.
"В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих российских хакерах и какого-то российского влияние на результаты выборов в других странах. Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие меры, включая публичную реакцию ", - добавила Захарова.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности.
В свою очередь в США заявили, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году.
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