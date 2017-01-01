Австралия обвинила РФ в создании вируса NotPetya

Разведка Австралии пришла к выводу, что власти России поддерживали ответственных за организацию кибератак с помощью вируса NotPetya.

Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, сообщает The Australian.

"Основываясь на информации австралийской разведки и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали ответственных за инцидент", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.



Эксперты: В Украине снова активировался вирус

США заявили, что за организацией кибератак с помощью вируса NotPetya стоят российские военные.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet