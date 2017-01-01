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Австралия обвинила РФ в создании вируса NotPetya

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Разведка Австралии пришла к выводу, что власти России поддерживали ответственных за организацию кибератак с помощью вируса NotPetya.
Поразивший компьютеры вирус Petya.А
Поразивший компьютеры вирус Petya.А
Real-vin.com

Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, сообщает The Australian.

"Основываясь на информации австралийской разведки и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали ответственных за инцидент", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.

Эксперты: В Украине снова активировался вирус

США заявили, что за организацией кибератак с помощью вируса NotPetya стоят российские военные.

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Теги: Россия, Австралия, кибератака, хакерская атака, вирус Petya A
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Источник: korrespondent.net

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