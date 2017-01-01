В России возобновили полеты Ан-148

Саратовские авиалинии возобновляют эксплуатацию самолетов Ан-148 после внеочередных технических проверок. Полеты по текущему расписанию с 16 февраля выполняют усиленные экипажи.

Российские Саратовские авиалинии после авиакатастрофы в Подмосковье с пятницы, 16 февраля, возобновляют эксплуатацию самолетов Ан-148 после внеочередных технических проверок.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты по текущему расписанию с 16 февраля выполняют усиленные экипажи, в состав которых входит пилот-инструктор.

Отмечается, что воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение 11 февраля после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.