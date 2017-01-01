В США арестовали последователя стрелка из Флориды
В Южной Каролине (США) полицейские арестовали молодого человека, который пообещал устроить бойню в школе, как это сделал стрелок из Флориды. Об этом сообщило в четверг. 15 февраля, управление округа Броуард в Twitter.
"Мы изучили оригинальный пост, и разместивший его человек был арестован властями в Южной Каролине", — говорится в сообщении.
К посту была прикреплена фотография угрожавшего. Там изображен человек в темной одежде и с винтовкой в руке. Снимок подписан: "Раунд 2 Флориды — завтра".
Полиция призвала американцев сообщать о подобных посланиях в правоохранительные органы.
#SeeSomethingSaySomething #stonemanshooting pic.twitter.com/279xlDHD3Y— Broward Sheriff (@browardsheriff) 16 февраля 2018 г.
Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet