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В США арестовали последователя стрелка из Флориды

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В США молодой человек в соцсети угрожал устроить еще одну бойню в школе, по аналогии случая во Флориде. Полицейские Южной Каролины арестовали злоумышленника.
Полиция арестовала злоумышленника
Полиция арестовала злоумышленника
gettyimages.com

В Южной Каролине (США) полицейские арестовали молодого человека, который пообещал устроить бойню в школе, как это сделал стрелок из Флориды. Об этом сообщило в четверг. 15 февраля, управление округа Броуард в Twitter.

"Мы изучили оригинальный пост, и разместивший его человек был арестован властями в Южной Каролине", — говорится в сообщении.

К посту была прикреплена фотография угрожавшего. Там изображен человек в темной одежде и с винтовкой в руке. Снимок подписан: "Раунд 2 Флориды — завтра".

Полиция призвала американцев сообщать о подобных посланиях в правоохранительные органы.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

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Теги: США, школа, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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