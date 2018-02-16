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Меркель не видит угрозы в Северном потоке-2

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Премьер-министр Польши напомнил Меркель о том, что в результате строительства Северного потока-2 будут подорваны роль Украины как транзитной страны российского газа.
Ангела Меркель и Матеуш Моравецкий
Ангела Меркель и Матеуш Моравецкий

Федеральный канцлер Ангела Меркель не видит в газопроводе Северный поток-2 из России в Германию угрозы нергетической безопасности Европы. Об этом она заявила в пятницу, 16 февраля, после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает Deutsche Welle.

Как отметила Меркель, правительство Германии не считает, что строительство газопровода ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. При этом канцлер напомнила, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, а также о планах строительства газопровода между Польшей и Данией по дну Балтийского моря.

Также Меркель подчеркнула, что ее страна рассматривает Северный поток-2 исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря до Германии.

В то же время Матеуш Моравецкий заявил об опасности того, что в результате строительства Северного потока-2 будут подорваны роль Украины как транзитной страны российского газа. Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленному на обеспечение честной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Европы.

Ранее сообщалось, что Россия получила разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии.

Напомним, Польша призывала США повлиять на Северный поток-2.

 

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Теги: Россия, Польша, Германия, Северный поток, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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tupotigrius    16.02.2018, 20:33
Оценка:  -3
tupotigrius
Не бачить чи не бажає бачити?
мариока    16.02.2018, 20:48
Оценка:  +1
мариока
Ну ты ведь не видишь горя в смерти трехлетнего ребёнка,так какого хрена кому-то переживать ,что ты околеешь в своей собственной квартире ?
tupotigrius    16.02.2018, 20:53
Оценка:  -2
tupotigrius
Я просто не побачив там дитини. Щуреня - так. Не я і не Україна розв'язала війну без обличчя. Чи не так?
мариока    16.02.2018, 21:00
Оценка:  +1
мариока
Ну я ж и говорю .что тёте Меркель посрать ,как сдохнет крысёныш- бот
tupotigrius    16.02.2018, 21:00
Оценка:  -3
tupotigrius
А з Вашого боку видно смерті українських солдатів, половина з яких теж по суті діти? А вони могли б стати батьками одно-дво-трирічних дітей України. Про це Ви хоч раз думали?
мариока    16.02.2018, 21:03
Оценка:  +1
мариока
бот
tupotigrius    16.02.2018, 21:04
Оценка:  -4
tupotigrius
До мене українською, будь ласка. А ні - проходьте мимо та стуліть пельку свою чорну.
tupotigrius    16.02.2018, 21:07
Оценка:  -1
tupotigrius
Краще навпаки: стуліть пельку та проходьте мимо.
tupotigrius    16.02.2018, 21:08
Оценка:  -3
tupotigrius
Халата випери - смердить!
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