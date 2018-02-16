Меркель не видит угрозы в Северном потоке-2

Премьер-министр Польши напомнил Меркель о том, что в результате строительства Северного потока-2 будут подорваны роль Украины как транзитной страны российского газа.

Федеральный канцлер Ангела Меркель не видит в газопроводе Северный поток-2 из России в Германию угрозы нергетической безопасности Европы. Об этом она заявила в пятницу, 16 февраля, после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает Deutsche Welle.

Как отметила Меркель, правительство Германии не считает, что строительство газопровода ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. При этом канцлер напомнила, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, а также о планах строительства газопровода между Польшей и Данией по дну Балтийского моря.

Также Меркель подчеркнула, что ее страна рассматривает Северный поток-2 исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря до Германии.

В то же время Матеуш Моравецкий заявил об опасности того, что в результате строительства Северного потока-2 будут подорваны роль Украины как транзитной страны российского газа. Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленному на обеспечение честной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Европы.

Ранее сообщалось, что Россия получила разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии.

Напомним, Польша призывала США повлиять на Северный поток-2.

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