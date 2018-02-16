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Столтенберг: НАТО не откажется от ядерного оружия

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Альянс останется ядерным, так как это необходимо для сохранения баланса сил в мире, где существует угроза со стороны Москвы, Пекина и Пхеньяна.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны сохранять ядерное вооружение, сообщает Европейская правда.

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля, Столтенберг подчеркнул, что полное ядерное разоружение несет миру угрозу нестабильности.

"НАТО - по крайней мере, пока остается в нынешнем виде - будет оставаться ядерным альянсом", - отметил генсек и добавил, что это необходимо для сохранения баланса сил.

"Мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет - это опасный мир", - указал Столтенберг.

При этом он поддержал идею частичного ядерного разоружения ключевых ядерных государств.

"Мы заинтересованы в пропорциональном и взаимном сокращении ядерного потенциала" - сказал глава альянса.

Столтенберг: ЕС не может защитить Европу самостоятельно

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну.

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Теги: НАТО, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, Ядерная безопасность
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Источник: korrespondent.net

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