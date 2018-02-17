В Мексике произошло около 200 афтершоков после землетрясения

Сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб. Была нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в регионе.

Люди на улице Мехико во время землетрясения

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила, что число повторных толчков после мощного землетрясения в стране достигло почти 200, передает РИА Новости. Отмечается, что до 21.30 (5.30 по Киеву) зафиксировано 194 афтершока. Магнитуда крупнейшего из них составила 5,9. Напомним, вечером 16 февраля (в ночь на субботу, 17 февраля, по Киеву), в южном мексиканском штате Оахака произошло мощное землетрясение . Магнитуда толчков составила 7,2, а очаг подземных толчков залегал на глубине 24,7 километра. Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент