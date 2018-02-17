В Мексике произошло около 200 афтершоков после землетрясения
Сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб. Была нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в регионе.
Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила, что число повторных толчков после мощного землетрясения в стране достигло почти 200, передает РИА Новости.
Отмечается, что до 21.30 (5.30 по Киеву) зафиксировано 194 афтершока. Магнитуда крупнейшего из них составила 5,9.
Напомним, вечером 16 февраля (в ночь на субботу, 17 февраля, по Киеву), в южном мексиканском штате Оахака произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков составила 7,2, а очаг подземных толчков залегал на глубине 24,7 километра.
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