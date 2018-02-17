Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черное море вошел ракетный эсминец США

Комментариев: 1
Боевой корабль прибыл для поддержки союзников. Он оснащен системой ПРО Иджис, а также имеет на борту более 50 крылатых ракет Томагавк.
Эсминец USS Ross
Эсминец USS Ross
public.navy.mil
 
Ракетный эсминец USS Ross вечером 16 февраля вошел в акваторию Черного моря, сообщил информационный портал Yoruk Isіk, который информирует о передвижении военных кораблей через Босфор.
 
Американский боевой корабль оснащен противоракетной системой Иджис. На его борту помимо ракет-перехватчиков Стандарт-2 имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет Томагавк. В настоящее время судно идет в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.
 
 
Напомним, эсминец USS Ross в апреле 2017 года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами Томагавк по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Черное море, фото, эсминец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Москвошвея    17.02.2018, 09:38
Оценка:  0
Москвошвея
Надо "Кузю" направить,шоб шуганул дымовой завесой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь