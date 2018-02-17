В Черное море вошел ракетный эсминец США
Боевой корабль прибыл для поддержки союзников. Он оснащен системой ПРО Иджис, а также имеет на борту более 50 крылатых ракет Томагавк.
Ракетный эсминец USS Ross вечером 16 февраля вошел в акваторию Черного моря, сообщил информационный портал Yoruk Isіk, который информирует о передвижении военных кораблей через Босфор.
Американский боевой корабль оснащен противоракетной системой Иджис. На его борту помимо ракет-перехватчиков Стандарт-2 имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет Томагавк. В настоящее время судно идет в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.
.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU— Y"or"uk Isik (@YorukIsik) 16 февраля 2018 г.
Напомним, эсминец USS Ross в апреле 2017 года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами Томагавк по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
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