В Черное море вошел ракетный эсминец США

Боевой корабль прибыл для поддержки союзников. Он оснащен системой ПРО Иджис, а также имеет на борту более 50 крылатых ракет Томагавк.

Эсминец USS Ross public.navy.mil

Корреспондент