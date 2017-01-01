Завершены поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Расшифровка записей речевого самописца свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщил начальник главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Московской области Сергей Полетыкин на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 февраля.

Отмечается, что за время поисковой операции спасатели обследовали 50 га территории, где нашли более 4,7 тыс. обломков самолета.

Ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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