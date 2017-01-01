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Завершены поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

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Расшифровка записей речевого самописца свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.
Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля
Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля
twitter.com/involokolamsk

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщил начальник главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Московской области Сергей Полетыкин на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 февраля.

Отмечается, что за время поисковой операции спасатели обследовали 50 га территории, где нашли более 4,7 тыс. обломков самолета.

Ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, жертвы, Спасательная служба, Ан-148, Подмосковье
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Источник: Интерфакс

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