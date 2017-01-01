После землетрясения в Мексике объявлен режим ЧП

Подземные толчки не привели к человеческим жертвам, но нанесли ущерб сотням строений. Более миллиона домов и торговых точек остались без электроснабжения.

Люди на улице Мехико во время землетрясения

Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила 18 февраля режим чрезвычайного положения в 33 муниципалитетах штата Оахака, пострадавших от мощного землетрясения, передает РИА Новости.



Про объявление режима ЧП попросили сами власти штата, так как данная мера позволит получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Оахаке в пятницу, 16 февраля. По последним данным местных властей, ущерб был нанесен сотням строений, 1,3 миллиона домов и торговых точек остались без света.

При этом, национальная сейсмологическая службы страны зафиксировала более 1,5 тысячи афтершоков.

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