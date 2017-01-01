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Трамп пообещал победить Опру Уинфри на президентских выборах

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Американский президент Дональд Трамп назвал популярную телеведущую Опру Уинфри "очень неуверенной" и обвинил ее в искажении фактов.
Американская телеведущая Опра Уинфри
Американская телеведущая Опра Уинфри
Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие телеведущей Опры Уинфри в телешоу 60 минут, в ходе которого она негативно высказалась о его правлении.

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“Только что посмотрел, как очень неуверенная Опра Уинфри, которую я в какой-то момент знал очень хорошо, берет интервью у нескольких человек в передаче 60 минут. Вопросы были необъективными и искаженными, факты – неверными. Надеюсь, что Опра будет участвовать (в выборах президента США – ред.), чтобы быть побежденной как и все остальные!“, – написал Трамп в Twitter.
 
Напомним, в январе в Лос-Анджелесе во время вручении премии Золотой глобус Опра Уинфри произнесла речь о расовом неравенстве. После этой речи телеведущую стали считать потенциальной кандидаткой в президенты США от Демократической партии.
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Теги: США, Дональд Трамп, Опра Уинфри, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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