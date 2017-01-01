Трамп пообещал победить Опру Уинфри на президентских выборах

Американский президент Дональд Трамп назвал популярную телеведущую Опру Уинфри "очень неуверенной" и обвинил ее в искажении фактов.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие телеведущей Опры Уинфри в телешоу 60 минут, в ходе которого она негативно высказалась о его правлении. Читай также: Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

“Только что посмотрел, как очень неуверенная Опра Уинфри, которую я в какой-то момент знал очень хорошо, берет интервью у нескольких человек в передаче 60 минут. Вопросы были необъективными и искаженными, факты – неверными. Надеюсь, что Опра будет участвовать (в выборах президента США – ред.), чтобы быть побежденной как и все остальные!“, – написал Трамп в Twitter.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2018 г.



