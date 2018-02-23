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Пентагон отреагировал на появление Су-57 в Сирии

Комментариев: 3
Россия использует в Сирии новейшие истребители, которые официально возьмут на вооружение только в 2019 году.
Пентагон не видит угрозы в Су-57
Пентагон не видит угрозы в Су-57
EPA/UPG

Истребители пятого поколения Су-57 не является угрозой для проведения военных операций в Сирии. Такое заявление сделал представитель Пентагона Эрик Пахон, которого цитирует российское агентство РИА Новости.

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Ранее в соцсетях появилось видео, как на базу в Хмеймиме прибыли два истребителя Су-57, которые РФ официально еще не приняла на вооружение.

“Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их (операции. — Прим. ред.) должным образом“, — сказал Пахон.

При этом он отметил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.

Официальной позиции Пентагона противоречит заявление генерала ВВС США Майка Холмса в ходе Симпозиума по войне в воздухе. Он сказал, что “это повышает уровень сложности задач, которые решают ВВС США“. Слова генерала передал в Twitter исполнительный директор издания Defense One Кевин Бэрон.

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По мнению главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева, Су-57 в Сирии может стать “сдерживающим фактором“ для ВВС соседних государств, которые периодически вторгаются в воздушное пространство Сирии (в частности, недавно ряд авиаударов нанес Израиль).

16 февраля стало известно, что Россия завершила испытания многоцелевого легкого истребителя МиГ-35.
 

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Теги: США, Пентагон, самолеты, истребитель, Су-57, Россия, Сирия
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Комментариев (3)
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*******    23.02.2018, 10:16
Оценка:  +2
*******
Аж два самолета всех напугают....
П    23.02.2018, 10:14
Оценка:  +2
П
Наверно у сирийской оппозиции скоро появятся новые ПЗРК.
Letohradek    23.02.2018, 10:21
Оценка:  +1
Letohradek
Эти "новые" самолеты, сбивают ПЗРК 80х годов.
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