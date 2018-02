Пентагон отреагировал на появление Су-57 в Сирии

Истребители пятого поколения Су-57 не является угрозой для проведения военных операций в Сирии. Такое заявление сделал представитель Пентагона Эрик Пахон, которого цитирует российское агентство РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, как на базу в Хмеймиме прибыли два истребителя Су-57, которые РФ официально еще не приняла на вооружение.

“Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их (операции. — Прим. ред.) должным образом“, — сказал Пахон.

При этом он отметил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.

Официальной позиции Пентагона противоречит заявление генерала ВВС США Майка Холмса в ходе Симпозиума по войне в воздухе. Он сказал, что “это повышает уровень сложности задач, которые решают ВВС США“. Слова генерала передал в Twitter исполнительный директор издания Defense One Кевин Бэрон.

JUST IN: Gen. Mike Holmes, @USAF_ACC, says at #AWS18 reported arrival of Russian stealth SU-57 fighter jets to Syria “raises the level of complexity for the (USAF) crew’s to deal with.”