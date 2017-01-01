Манафорта обвинили в тайных выплатах от имени Партии регионов

Политтехнолога партии экс-президента Виктора Януковича подозревают в выплатах политикам ЕС за незаконное лобби интересов властей Украины.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил дополнительные обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, пишет The Hill.

Его подозревают в выплате в 2012 году больших сумм бывшим высокопоставленным европейским политикам от имени правящей тогда украинской Партии регионов, лидером которой был президент Украины Виктор Янукович.

В обвинительном заключении говорится, что получившие деньги политики должны были занимать позиции в пользу Украины и вести лоббистскую деятельность в США. Утверждается, что на эти цели он потратил не менее двух миллионов евро.

Каким именно политикам пересылались средства, в обвинительном заключении не сказано

Напомним, ранее Манафорта обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.

Его деловой партнер Рик Гейтс 23 февраля признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet