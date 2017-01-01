Манафорта обвинили в тайных выплатах от имени Партии регионов
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил дополнительные обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, пишет The Hill.
В обвинительном заключении говорится, что получившие деньги политики должны были занимать позиции в пользу Украины и вести лоббистскую деятельность в США. Утверждается, что на эти цели он потратил не менее двух миллионов евро.
Каким именно политикам пересылались средства, в обвинительном заключении не сказано
Напомним, ранее Манафорта обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.
Его деловой партнер Рик Гейтс 23 февраля признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний.
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