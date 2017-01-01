Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию по Сирии

Канцлер ФРГ и президент Франции считают, что Владимиру Путину следует повлиять на режим Асада, чтобы разрешить гуманитарный кризис в Восточной Гуте.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне эскалации обстановки в охваченной гражданской войной Сирии призвали Москву содействовать установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте.

Об этом сообщили западные информагентства в пятницу, 23 февраля, со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Франции. Позже данную информацию подтвердили в правительстве ФРГ.

В совместном письме президенту Владимиру Путину Меркель и Макрон указали на то, что России следует повлиять на правительство Сирии, чтобы жителям осажденного района наконец была доставлена гуманитарная помощь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва готова поддержать резолюцию Совбеза ООН, если та будет "действенной". По мнению министра, в документе отсутствуют гарантии того, что "экстремистские группировки" из Восточной Гуты будут соблюдать перемирие.

Восточную Гуту, находящуюся под контролем оппозиционных группировок, уже несколько недель обстреливает сирийская армия. Ранее Меркель призвала положить конец "бойне" в Сирии, отметив, что ее призыв адресован не только режиму Асада, но и его союзникам России и Ирану.

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Ранее Швеция и Кувейт внесли в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает ввести в Сирии 30-дневный режим прекращения огня. Постпред России в Совбезе ООН высказался против проекта резолюции о перемирии в Сирии, поэтому голосование по документу было отложено.

Источник: Русская служба DW

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