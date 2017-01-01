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В Польше будут судить работодателя за нелегальное устройство украинцев

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Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
Украинцы в Польше не всегда работают легально
Украинцы в Польше не всегда работают легально
 
В Польше владельцу фирмы, в которой работала гражданка Украины, оставленная на скамейке после инсульта, предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев, сообщает Польское радио.
 
Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
 
Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.
 
 
Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде всего несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Он добавил, что полиция ведет расследование этого дела.
 
В свою очередь Яцек Стшижевский с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.
 
Напомним, ранее сообщалось о том что в польском городе Згеж группа грузин и украинцев напала на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.
 
 
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Теги: Польша, работа, трудоустройство за границей
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Источник: korrespondent.net

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