В Польше будут судить работодателя за нелегальное устройство украинцев
Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
В Польше владельцу фирмы, в которой работала гражданка Украины, оставленная на скамейке после инсульта, предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев, сообщает Польское радио.
Работодатель украинки после того как у нее случился инсульт отвез ее автомобилем в соседний населенный пункт и оставил парализованную на автобусной остановке.
Работники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.
Как сообщил пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк, обвинения касается прежде всего несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Он добавил, что полиция ведет расследование этого дела.
В свою очередь Яцек Стшижевский с Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.
Напомним, ранее сообщалось о том что в польском городе Згеж группа грузин и украинцев напала на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.
Эта же новость на Корреспондент