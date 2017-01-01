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Совбез ООН принял резолюцию о гумпаузе в Сирии

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Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
Getty Images
 
Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу, 24 февраля, резолюцию о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии, сообщает Reuters.
 
Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, стороны конфликта должны безотлагательно прекратить боевые действия и поспособствовать обеспечению 30-дневного прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать тяжелобольных и раненых.
 
В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Аль-Каиды" и "Джебхан-Ан-нусры" и связанных с ними группировок и лиц.

Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию по Сирии
 
Совбез ООН принял резолюцию на фоне эскалации в Восточной Гуте – пригороде Дамаска. 
 
Напомним, в результате бомбардировки в Восточной Гуте в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

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Теги: ООН, Конфликт в Сирии, совбез, Перемирие в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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