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США требуют немедленного прекращения огня в Сирии

Комментариев: 1
Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии началось немедленно.
Разрушенное здание в сирийской Восточной Гуте (архивное фото)
Разрушенное здание в сирийской Восточной Гуте (архивное фото)
 
Выполнение принятой Советом Безопасности ООН резолюции о гуманитарной паузе в Сирии должно начаться в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
 
"США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным мирным жителям, которые отчаянно в этом нуждаются", – написала она в Twitter.

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Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. 

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Теги: США, резолюция, Конфликт в Сирии, Перемирие в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rashensvoloch    25.02.2018, 01:47
Оценка:  0
rashensvoloch
Та дайте ж спочатку хлопчикам у війнушку награтися.
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