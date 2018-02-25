США требуют немедленного прекращения огня в Сирии

Выполнение принятой Советом Безопасности ООН резолюции о гуманитарной паузе в Сирии должно начаться в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным мирным жителям, которые отчаянно в этом нуждаются", – написала она в Twitter.