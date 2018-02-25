США требуют немедленного прекращения огня в Сирии
Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии началось немедленно.
"США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным мирным жителям, которые отчаянно в этом нуждаются", – написала она в Twitter.
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Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.
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